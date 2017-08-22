Сергей Лавров: Россия «не собирается срывать зло на американцах»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал решение США о приостановке, а после ограничении выдачи россиянам неиммиграционных виз. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщает Лента.Ру.

По словам главы дипломатического ведомства, Москва дополнительно проанализирует действия Вашингтона, а после примет решение об ответных мерах. В то же время Лавров заверил, что Россия не собирается «срывать зло на американцах».

Источник напоминает, что ранее в американской дипмиссии в России объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз по всей стране с 23 августа.

Оформление документов будет возобновлено в сокращенном объеме с 1 сентября: получить визу можно будет только в Москве. Помимо этого посольство в российской столице и консульство в Санкт-Петербурге полностью отменяют прием заявлений от белорусских граждан (подать документы на визу они смогут в посольстве США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе).

Соответствующие меры были приняты в ответ на решение российских властей сократить численность персонала дипмиссий США. В конце июля Москва потребовала уменьшить до 455 человек общую численность людей, занятых в американских представительствах.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов, в частности, входят визы для туристических, деловых и образовательных поездок.