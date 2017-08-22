Эколог считает, что такие люди, тем не менее, найдутся

Давать оценки ущербу, нанесенному на днях пожаром заповеднику «Хосровский лес», еще рано, хотя по предварительным данным сгорело 3000 гектаров. В интервью «Аравот» эколог Карине Даниелян заметила, что проблема заключается не только в утрате биоразнообразия, но и в факторе воздействии на изменение климата после пожара. «У меня есть опасения, как бы через некоторое время не заявили, что Хосров уже не заповедник и его больше не могут считать заповедником. Надеюсь, что этого не произойдет, но найдутся такие люди, которые попытаются пойти в этом направлении. Мы должны быть готовы к этому», – высказала свои подозрения г-жа Даниелян. Она подчеркивает, что пожар отразится на праве жителей Еревана и прилегающих окрестностей на здоровье: «Зеленые массивы Хосровского заповедника имеют большое значение для всего Араратского марза и Еревана. Хосров – это не только биоразнообразие, но и микроклимат, очиститель воздушного бассейна… так что, я очень сожалею о том, что произошло, это было весьма драматичное событие.

Эти дни также показали, что мы не готовы противостоять бедствиям. Моя тревога касается малой авиации, мы должны ее иметь. В дни пожара официальные лица заявляли, что сложно приблизиться к горящим участкам, потому что нет дорог, но в заповеднике и не должно быть таких дорог, иначе он не назывался бы заповедником. А значит, мы должны были иметь соответствующую авиационную технику. Мы периодически поднимаем вопрос, но ответа нет».

Карине Даниелян утверждает, что сейчас человечество живет в такую эпоху, когда планета становится нестабильной вследствие деятельности именно человека: «Это ответ самой планеты. Каждый день мы слышим и видим, что в одном месте в мире происходят пожары, в другом потопы, землетрясения. Поэтому мы должны быть готовыми к таким явлениям, тогда как мы чувствуем себя очень спокойно, что очень неправильно».

Луиза СУКИАСЯН

Газета «Аравот»

19.07.2017г