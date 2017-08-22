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11:09 | Август 22 2017

«Как бы через некоторое время не заявили, что Хосров уже не заповедник»

«Как бы через некоторое время не заявили, что Хосров уже не заповедник»

Эколог считает, что такие люди, тем не менее, найдутся

Давать оценки ущербу, нанесенному на днях пожаром заповеднику «Хосровский лес», еще рано, хотя по предварительным данным сгорело 3000 гектаров. В интервью «Аравот» эколог Карине Даниелян заметила, что проблема заключается не только в утрате биоразнообразия, но и в факторе  воздействии на изменение климата после пожара. «У меня есть опасения, как бы через некоторое время не заявили, что Хосров уже не заповедник и его больше не могут считать заповедником. Надеюсь, что этого не произойдет, но найдутся такие люди, которые попытаются пойти в этом направлении. Мы должны быть готовы к этому», – высказала свои подозрения г-жа Даниелян. Она подчеркивает, что пожар отразится на праве жителей Еревана и прилегающих окрестностей на здоровье: «Зеленые массивы Хосровского заповедника имеют большое значение для всего Араратского марза и Еревана. Хосров – это не только биоразнообразие, но и микроклимат, очиститель воздушного бассейна… так что, я очень сожалею о том, что произошло, это было весьма драматичное событие.

Эти дни также показали, что мы не готовы противостоять бедствиям. Моя тревога касается малой авиации, мы должны ее иметь. В дни пожара официальные лица заявляли, что сложно приблизиться к горящим участкам, потому что нет дорог, но в заповеднике и не должно быть таких дорог, иначе он не назывался бы заповедником. А значит, мы должны были иметь соответствующую авиационную технику. Мы периодически поднимаем вопрос, но ответа нет».

Карине Даниелян утверждает, что сейчас человечество живет в такую эпоху, когда планета становится нестабильной вследствие деятельности именно человека: «Это ответ самой планеты. Каждый день мы слышим и видим, что в одном месте в мире происходят пожары, в другом потопы, землетрясения. Поэтому мы должны быть готовыми к таким явлениям, тогда как мы чувствуем себя очень спокойно, что очень неправильно».

Луиза СУКИАСЯН

Газета «Аравот»
19.07.2017г

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Рубрики: Газета «Аравот», Экология

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