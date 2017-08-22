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09:19 | Август 22 2017

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего по статье «доведение до самоубийства»

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего по статье «доведение до самоубийства»

В соответствующем управлении Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти офицера Андраника Мкртчяна в одной из воинских частей Минобороны РА.

Как передает СК РА, уголовное дело возбуждено по признакам ч.1 ст.110 («Доведение лица до самоубийства или покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, совершенное с косвенным умыслом или по неосторожности») УК РА.

Сформирована следственная группа, проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ведомство отмечает, что тело военнослужащего Андраника Арменовича Мкртчяна (1991г.р., военный комиссариат Апарана) с огнестрельным ранением в челюсть было обнаружено 20 августа, около 16:20 по ереванскому времени, в его кабинете в одной из воинских частей Минобороны Армении.
По предварительным данным, смертельное огнестрельное ранение А. Мкртчян получил из закрепленного за ним автомата.

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Рубрики: Происшествия

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