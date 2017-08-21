Саакашвили вне игры? А мы?

Действующий президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Данный факт стал поводом для бурных обсуждений во всем мире, в том числе и в Армении. В мире, так же, как и в Армении, есть люди, которые любят или не любят экс-президента Грузии. Любят его в основном те, у кого прозападные взгляды, не любят Саакашвили наши граждане с пророссийскими взглядами. Это, конечно, логично и естественно, так же логично и естественно и то, что, в отличие от Саакашвили, лишивший его украинского гражданства Порошенко не имеет сторонников ни среди лиц с прозападными взглядами, ни, тем более, с пророссийскими. Независимо от его споров и разногласий с Саакашвили. Что касается споров и разногласий между ними, то о них стало известно совсем недавно, а до этого Саакашвили считался важной политической опорой Порошенко, и, что самое главное, так считал сам Порошенко. Если бы так не считал, то не присвоил бы ему украинского гражданства и тем более не назначил бы губернатором Одесской области.

Это сейчас Порошенко заявляет, что назначая Саакашвили губернатором Одессы, он не знал, что нынешние власти Грузии объявили экс-президента этой страны в розыск, однако к «самооправданию» Порошенко никто серьезно не относится, поскольку нужно быть более чем несерьезным президентом, для того, чтобы не знать, что твой соратник и губернатор находится в розыске. Если вражда эти двоих будет продолжаться теми же темпами, не исключено, что в один прекрасный день Порошенко передаст Саакашвили грузинским властям. Вполне возможно, что экстрадиция Саакашвили – желание России. То есть, возможно, в этом вопросе интересы России и Грузии совпадают. Это более чем реально, если учесть, что нынешние власти Грузии по сравнению с Саакашвили имеют пророссийские взгляды. Если учесть этот факт и если учесть и то, что в политике возможно все, то нельзя исключать, что однажды и у Порошенко появятся пророссийские взгляды. Назло Саакашвили. А может ради Трампа. Ну, или ради Путина.

Политика политикой, но политические деятели тоже простые смертные и в основном руководствуются собственными интересами и амбициями. И вполне возможно, что интересы этих двоих продолжали бы совпадать, если бы Саакашвили в своих выступлениях не стал бы постоянно упоминать о коррупционных склонностях и предпочтениях Порошенко. Вполне возможно, что в этом вопросе сыграли роль импульсивный характер Саакашвили, его излишняя самоуверенность и максимализм. Однако, вполне возможно, что были и другие причины. Такие причины, которые вообще не имеют никакого отношения к коррупции и больше связаны с последними геополитическими событиями, в первую очередь, переменным характером американо-российских отношений и их дальнейшей неопределенностью. Из-за этой неопределенности многие идут на очень определенные и неожиданные шаги. Это касается Саакашвили с Порошенко в том числе.

Трудно сказать, какими будут дальнейшие проявления вражды эти двоих, но в том, что они будут весьма бурными, сомнений нет. И что это продолжение будет зависеть не только от Саакашвили и Порошенко, это тоже понятно. Понятно и то, что отношения США-Россия не только будут влиять на отношения Саакашвили с Порошенко, но и на весь мир. В том числе и на Армению. Дай Бог, чтобы отношения США-Россия не обострились еще больше. Если они крайне обострятся, то не только Саакашвили и Порошенко, но и весь мир с трудом будут понимать, как быть дальше. В том числе и мы. И сколько бы мы не обвиняли друг друга в прозападных или пророссийских взглядах, все равно, от этого ситуация не изменится, вернее, ситуация изменится настолько, что синхронно будет меняться позиция и точка зрения многих из нас. Точно так же как Саакашвили с Порошенко и многих других.

Воскан ЕРЕВАНЦИ

Газета «Аравот»

19.08.2017г