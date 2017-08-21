Культурный фонд «Нарек» в Глендэйле даст 43 выпускника

С 1989 года в Глендэйле действует Армянский образовательный культурный фонд «Нарек», который предоставляет армянской общине города образование на армянском языке. В школе изучают также армянскую литературу и армянскую историю. Школа начала свою деятельность с 4 учениками, и за очень короткое время их число выросло стократно.

Сегодня в школе «Нарек» насчитывается около 400 учеников. Обучение ведется на восточно-армянском литературном языке. Преподавателями являются опытные преподаватели, получившие соответствующее высшее образование в Армении. Ежегодно из Армении доставляются школьные учебники и предоставляются школьникам. В этом году школу окончат 43 ученика, которая представляет собой восьмилетку. Классный учитель – Асмик Хачатрян. Выпускникам выдаются соответствующие сертификаты.

Как сообщается на сайте учебно-культурного центра «Нарек» narekculturalfoundation.com, «Нарек» имеет свой гимн, который впервые прозвучал 27 сентября 2009 года по случаю большего торжества, посвященного 20-летию «Нарека». В «Нареке» организуются различные культурные мероприятия.

Например, в 2010 году Фонд реализовал программу «Ереван-70».

Гоар АКОБЯН

Газета «Аравот»

17.07.2017г