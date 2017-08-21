В Хосровском лесу проводятся работы по тушению остаточных очагов пожара

21 августа, по положению на 14.30 в работах по тушению остаточных очагов пожара участвовали 42 пожарных-спасателя и 16 работников лесного хозяйства. Потушено 20 тлеющих очагов.
В Араратском марзе, на территории государственного заповедника «Хосровский лес» работы по тушению пожаров продолжаются.
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20 августа в работах по тушению остаточных очагов пожара участвовали 100 пожарных-спасателей и 10 работников лесного хозяйства. На территории заповедника были потушены 149 тлеющих очагов, проведены работы по тушению 5 тлеющих деревьев.
На месте происшествия осуществляют дежурство полицейские Араратского областного управления Полиции РА.
МЧС РА