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18:10 | Август 21 2017

В Хосровском лесу проводятся работы по тушению остаточных очагов пожара

В Хосровском лесу проводятся работы по тушению остаточных очагов пожара

21 августа, по положению на 14.30  в работах по тушению остаточных очагов пожара участвовали 42 пожарных-спасателя и 16 работников лесного хозяйства. Потушено 20 тлеющих очагов.

В Араратском марзе, на территории государственного заповедника  «Хосровский лес» работы по тушению пожаров продолжаются.

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20 августа в работах по тушению остаточных очагов пожара участвовали 100 пожарных-спасателей и 10 работников лесного хозяйства. На территории заповедника были потушены 149 тлеющих очагов, проведены работы по тушению 5 тлеющих деревьев.

На месте происшествия осуществляют дежурство полицейские Араратского областного управления Полиции РА.

МЧС РА

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Рубрики: Происшествия

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