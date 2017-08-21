Из-за обстрелов со стороны Азербайджана неубранным остался урожай пшеницы на полях сел Воскеван и Коти

28 июля, когда житель села Воскеван Ноемберянского подрайона Тавушского марза Рудик Григорян на своем комбайне убирал урожай пшеницы на приграничном участке, азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по комбайну с боевых позиций возле села Хушчи Айрум Казахского района. Комбайнеру и работающим с ним воскеванцам удалось ползком выбраться из зоны обстрела.

Глава администрации села Воскеван Сережа Алексанян сообщил, что из-за азербайджанского обстрела на этой территории нескошенными остались 3,5 гектара пшеничных полей, принадлежащие трем жителям села. Половина этого урожая сгорела из-за обстрелов. Сформированная в Воскеване комиссия составила акт по неубранному полю и сгоревшей его части. В село прибыли работники администрации Тавушского марза, составили акт, который будет представлен в правительство. С ситуацией ознакомились и сотрудники Красного Креста.

В соседнем с Воскеваном селе Коти из-за обстрелов с азербайджанской стороны неубранными остались 1,3 гектара пшеницы. Сельский староста Коти Феликс Меликян сообщил, что эти 1,3 га земли принадлежат одному жителю села. Составлен соответствующий акт. В 2016 году из-за обстрелов с азербайджанской стороны в Коти нескошенным осталось принадлежавшее жителям села пшеничное поле площадью 22 гектара. Всем владельцам участков поля была выплачена компенсация из госбюджета.