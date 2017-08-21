В Степанакерте малый бизнес поглощается крупным: торговцы на рынке – фоторяд

Центральный рынок Степанакерта является одним из достопримечательных мест столицы Арцаха. Сюда торопятся приехавшие сюда из разных концов мира туристы, чтобы купить ставшим брендом хлебную лепешку, начиненную арцахскими травами – жингялов хац.

На степанакертском рынке нам повстречалась по профессии педагог Элла Давтян, которая примерно десять лет продает овощи на степанакертском рынке. По ее словам, торгуя на рынке весь день, ей едва удается зарабатывать на хлеб насущный: «Сегодня нет торговли, людей нет, приходишь на рынок, повертишься с утра и до вечера, увидишь всего 10-20 человек. Если приезжают люди из Армении, заграницы, то происходит какое-то оживление, а с нашими местными никакого движения нет. Для обеда купят огурцы, баклажаны, и на этом все».

Как в Ереване, так и в Степанакерте растет число супермаркетов, и местные жители предпочитают делать покупки в супермаркете, а не на рынке: «Заходишь в супермаркет и восхищаешься товаром. А народ говорит – ничего, пусть на десять драмов дороже, но покупать будем в супермаркете. Но мелкие (торговцы, – ред.) пропадают, поглощаются крупными».