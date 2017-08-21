МИД Армении ничего не делает в вопросе международного признания Арцаха: Карен Оганджанян

Согласно арцахскому правозащитнику, «армянское внешнеполитическое ведомство лишено какой-либо инициативы»

«Сегодня армянское руководство должно перейти от декларативных слов к практическим шагам по наращиванию военного потенциала всей армянской армии. В кратчайшие сроки армия должна стать той современной составляющей всего армянского народа, которая заставит нашего врага считаться с существованием свободного суверенного государства Арцах и признать его», — в беседе с «Аравот» отметил сопредседатель Республиканской партии Арцаха, координатор Нагорно-Карабахского комитета «Хельсинкской инициативы-92», лауреат международных премий в области мира и прав человека Карен Оганджанян.

«В современных условиях с учетом геополитической ситуации я не считаю, что переговорный процесс может привести к решению нашей проблемы, тем более, что армянское внешнеполитическое ведомство лишено какой-либо инициативы и практически ничего не делает в вопросе международного признания Арцаха. Переговоры должны вестись вокруг признания Азербайджаном Республики Арцах. Сегодня Азербайджан не способен идти на подобный шаг. Поэтому решение нашей проблемы в наших руках – в нашей сильной армии, в нашем процветании и во власти, не поддающейся внешнему давлению», заявил арцахский правозащитник.

Подробности беседы с сопредседателем Республиканской партии Арцаха, координатором Нагорно-Карабахского комитета «Хельсинкской инициативы-92», лауреатом международных премий в области мира и прав человека Кареном Оганджаняном читайте в печатном номере «Аравот» от 22 августа.