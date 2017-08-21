Серж Саргсян провел совещание по вопросам проведения 6-ой Конференции Армения-Диаспора

У Президента Сержа Саргсяна 18 августа состоялось совещание, посвящённое подготовительным работам по проведению Шестой конференции Армения-Диаспора и формированию Общеармянского Совета.

По вопросу об основных подходах, имеющихся в отношении формирования Общеармянского Совета и о механизмах формирования этого органа доложил Председатель Конституционного суда, сопредседатель организационного комитета по координации работ Гагик Арутюнян. Упомянутые подходы и механизмы станут предметом обсуждения на одном из заседаний Шестой конференции Армения-Диаспора, которая состоится 18-20 сентября с.г.

Учитывая обсуждения прежних лет относительно новой общеармянской структуры, Президент Саргсян поручил по итогам соответствующих обсуждений со всеми заинтересованными сторонами, в том числе, с действующими организациями и структурами Диаспоры, подготовить проекты документов, касательно целей формирования Общеармянского Совета, критериев членства, повестки дня и регламента первого заседания, которое будет проведено в 2018 году.

***

Решение о начале работ по подготовке к созданию Общеармянского Совета было единогласно принято ещё в сентябре 2015 года на Шестом заседании Государственной комиссии по координации мероприятий, посвящённых 100-ой годовщине Геноцида армян, на котором Президент Республики, подводя итог состоявшимся обсуждениям хода мероприятий 100-ой годовщины Геноцида и предстоящих действий, отметил, что заметна общая потребность в формировании постоянной площадки для сопоставления дальнейшей работы и регулярных контактов. На том же заседании был сформирован организационный комитет, которому было поручено инициировать широкий, всеохватный процесс консультаций. Ответственными за координацию работ были назначены Председатель КС Гагик Арутюнян и руководитель Аппарата Президента Виген Саргсян.

Пресс-служба Президента Армении