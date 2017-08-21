На 80-ом году жизни скончался Перч Зейтунцян

Сегодня на 80-ом году жизни скончался видный прозаик, драматург, публицист и переводчик Перч Зейтунцян. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на «Арменпресс».

Зейтунцян родился 18 июля 1938 года в Александрии (Египет).

В 1948 году Зейтунцян репатриировал в Армению.

В 1965-1968 гг. — работал редактором на киностудии «Арменфильм», в 1965-1975 гг. — главным редактором студии телефильмов «Ереван». ). В 1975-1986 гг. — был секретарем Союза писателей Армении. В 1990-1991 гг. — министром культуры Армении. Его первый сборник рассказов был издан в 1956 году.

Перч Зейтунцян — Заслуженный деятель искусств Армянской СССР. Награждён орденами Почёта (2016) , Святого Месропа Маштоца (2008), медалью Мовсеса Хоренаци.

Зейтунцян является автором 12 пьес, которые ставились в театрах Еревана. Его произведения были переведены на 11 языков, в том числе русский, английский, французский, арабский.