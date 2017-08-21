В Марселе автомобиль протаранил две автобусные остановки: погибла женщина

В Марселе автомобиль врезался в две остановки общественного транспорта, в результате чего погиб один человек и еще один получил травмы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

Полиция удалось задержать подозреваемого через некоторое время. Сообщается, что это 35-летний мужчина. Мотивы преступления пока неизвестны.

Полиция Марселя сообщила в Twitter, что на данный момент продолжается операция, где произошел наезд на пешеходов.

#Marseille opération de police en cours, @PoliceNat13, évitez le secteur Vieux-Port boulevard Charles Livon. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 21, 2017

По данным издания La Provence, сначала автомобиль врезался в одну остановку, где в результате удара погибла 42-летняя женщина.

Автомобиль после этого продолжил движение и врезался во вторую остановку, где травмировал 29-летнюю женщину.

Напомним, 17 августа в туристическом центре Барселоны водитель фургона наехал на прохожих. Впоследствии в туристическом городке Камбрильс террористы планировали аналогичный теракт, но полиция их застрелила.

В результате двух терактов в Испании погибли 14 человек. По последним данным, более 130 пострадали.

Фото — Европейская правда