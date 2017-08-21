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11:35 | Август 21 2017

Барселона поминает жертв терактов, испанская полиция ищет их организаторов

Барселона поминает жертв терактов, испанская полиция ищет их организаторов

Испанская полиция продолжает поиски водителя фургона, который совершил наезд на людей в центре Барселоны 17 августа. Полиция также устанавливает местонахождение имама мечети в соседнем городе Риполь. Предполагается, что он мог быть причастен к террористической ячейке, которая устроила нападения в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых погибли 14 человек. Об этом передает ВВС.

Полицейская операция сосредоточена на поиске 22-летнего выходца из Марокко Юнеса Абуякуба — считается, что именно он находился за рулем фургона, который в четверг врезался в толпу на пешеходном бульваре Рамбла.

По словам главы полиции Каталонии, не исключено, что Абуякуб успел пересечь французскую границу.

Полиция разыскивает также имама мечети в городе Риполь, расположенного к северу от Барселоны. Некоторые члены предполагаемой ячейки были его прихожанами.

Дом, где жил имам Абдельбаки эс-Сатти, был осмотрен полицией в субботу. Однако самого его не видели с июня. Глава мечети в Риполе рассказал, что имам говорил ему о желании вернуться в Марокко.

Однако испанские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что Абдельбаки эс-Сатти мог погибнуть во время взрыва в жилом доме в городе Альканар. Взрыв случился в среду 16 августа, за день до наезда на людей в Барселоне.

Испанские власти связывают эти два события. По данным полиции, члены ячейки готовили взрывчатку в доме в Альканаре. Они изготавливали взрывные устройства для того, чтобы совершить серию терактов. Полиция обнаружила в доме более 100 баллонов с газом. Согласно полиции Каталонии, в доме были обнаружены останки по меньшей мере двух человек — их еще не идентифицировали.

Предполагается, что террористы хотели совершить наезды на людей на трех грузовиках, а затем взорвать их. Также сообщается, что среди их предполагаемых мишеней был собор Саграда Фамилия, одна из главных достопримечательностей Барселоны.

В воскресенье в соборе Саграда Фамилия прошла поминальная служба, посвященная памяти погибших в результате терактов в Каталонии. На ней присутствовали король Испании Филипп VI, королева Летиция, премьер-министр Мариано Рахой и президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза.

Королевская чета также посетила городскую больницу Барселоны, где находятся получившие ранения в результате нападений.

Теракты в Каталонии

Во второй половине дня 17 августа фургон совершил наезд на прохожих на бульваре Рамбла в центре Барселоны. Автомобиль проехал более 500 метров на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия. Погибли 13 человек, более 100 пострадали.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России и других странах).

Позже каталонская полиция сообщила о предотвращении еще одного теракта. В 120 километрах от Барселоны в приморском городе Камбрильс автомобиль также совершил наезд на пешеходов. Во время атаки пострадали семь человек, и еще один человек погиб.

Таким образом, жертвами двух атак стали 14 человек.

Предполагаемая ячейка

Во время наезда автомобиля в Камбрильсе полиция застрелила пять предполагаемых джихадистов. Ими оказались выходцы из арабских стран в возрасте от 17 до 24 лет.

Полиция произвела также три ареста в Риполе и один — в Альканаре.

В субботу министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что террористическая ячейка, в которую предположительно входили 12 человек, разгромлена — несмотря на то, что обнаружены еще не все ее члены. Власти Каталонии делают более осторожные заявления на этот счет.

Фото — ВВС

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Рубрики: Европа, Международные

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