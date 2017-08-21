Скандальный мэр Анкары «обозвал» Джема Оздемира армянином и получил ответ от Каро Пайлана

Мэр Анкары Мелих Гекчек назвал депутата Бундестага от Партии зеленых Джем Оздемира армянином, желая его оскорбить, передает Sputnik.

Депутат армянского происхождения от прокурдской «Демократической партии народов» Каро Пайлан ответил Гекчеку в своем микроблоге в Twitter.

«Имя Джема Оздемира будет вписано золотыми буквами в историю Турции, а твое станет позором», — написал Каро Пайлан.

Отмечается, что Джем Оздемир активно лоббировал резолюцию о признании Геноцида армян в Бундестаге. Депутаты бундестага приняли резолюцию, которая признает преступления против армян в 1915 году геноцидом 2 июня 2016 года. Резолюция была одобрена подавляющим большинством депутатов. После этого турецко-немецкие отношения заметно ухудшились.

В начале года Каро Пайлан был наказан за употребление слова «геноцид», его лишили права на участие в предстоящих трех заседаниях парламента. Позже его предложили лишить депутатского мандата за «разжигание национальной ненависти. Однако 24 апреля, в день 101-й годовщины Геноцида армян, Гаро Пайлан потребовал проведения экспертизы закона, согласно которому были депортированы из Турции тысячи армян. Он призвал турецких парламентариев оказать содействие в восстановлении справедливости и истины, для избежания дальнейших преступлений.