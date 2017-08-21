Задержанный в Испании по запросу Турции писатель Доган Аханли освобожден

Немецкий писатель турецкого происхождения Доган Аханли (Dogan Akhanli), задержанный накануне в Испании, вышел на свободу. Решение об этом в воскресенье, 20 августа, принял суд Мадрида, передает Deutsche Welle.

Правоохранительные органы Испании задержали Аханли в Гранаде по требованию Турции, объявившей его в розыск по линии Интерпола. После этого его перевели в Мадрид, где состоялось судебное заседание.

Как следует из постановления суда, у Турции есь 40 дней, чтобы обосновать требование об экстрадиции Аханли. После этого суд рассмотрит обращение Анкары и примет окончательное решение. В течение этого времени немецкий писатель сможет оставаться на свободе, при этом ему запрещено покидать пределы Испании. Раз в неделю Доган Аханли должен будет отмечаться в полиции. «Я рад, что он на свободе. Об остальном можно будет говорить, когда мы получим решение суда в письменной форме», — цитирует издание Spiegel-Online заявление адвоката Аханли.

«Борьба увенчалась успехом. Доган Аханли выходит на свободу. Слушание суда только что завершилось. Догана Аханли освободят под подписку о невыезде из Мадрида», — написал адвокат на странице в Facebook.

В Германии дело в отношении Аханли считают политически мотивированным

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) в субботу, 19 августа, в телефонном разговоре со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо выразил беспокойство о судьбе Догана Аханли. Он попросил Кеседо не выдавать писателя Турции и включить Берлин в процедуру принятия решения о депортации гражданина Германии. Глава немецкого МИД также попросил коллегу помочь как можно скорее оказать консульскую поддержку писателю. Ранее с этой же просьбой обратилось к испанским властям посольство ФРГ в Испании.

В Турции в отношении Аханли заведено уголовное дело. Адвокат Аханли заявил, что дело против его подзащитного имеет политическую подоплеку и охарактеризовал его как «целенаправленную охоту, которую турецкое правительство ведет в отношении критически настроенных умов в Европе». В ФРГ также считают, что дело против Аханли политически мотивировано.

Кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц (Martin Schutz) назвал скандалом задержания и аресты в Турции критически настроенных журналистов и правозащитников. Сопредседатель партии «Союз-90″/»зеленые» Джем Оздемир (Cem Özdemir) призвал Евросоюз пересмотреть условия сотрудничества правоохранительных органов ЕС с Турцией. «Недопустимо, чтобы политических противников турецкого режима задерживали в Европе без выяснения обстоятельств как преступников», — заявил Оздемир в интервью газете «Tagesspiegel».

Доган Аханли живет в Германии с 1991 года, немецкое гражданство он получил вскоре после своего переезда в ФРГ. Турецкого гражданства у Аханли нет. Одной из главных тем его произведений является геноцид армян в Османской империи в начале XX века и отрицание этого факта правительством Турции.

Фото — Deutsche Welle