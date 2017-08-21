В блоке «Елк» в вопросе выхода из ЕАЭС «разногласий нет»: заявление депутата

Вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов в четверг вновь заявил, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе является оправданным, а вопрос выхода из объединения – это «искусственная повестка дня», передает Радио Азатутюн.

«Если бы мы не вступили в Евразийский экономический союз, мы что же продавали бы армянский коньяк, который в Европе называется бренди, во Франции или в Великобритании? В конце концов, мы присоединились к 180-миллионному рынку, который дает нам большие возможности для развития. Мы считаем, что это искусственная повестка дня для политической жизни Армении», — сказал Шармазанов.

О необходимости начать процесс выхода из ЕАЭС заявил один из лидеров блока «Елк» [«Выход»] Эдмон Марукян еще месяц назад, после того, как вследствие изменений в российском законодательстве работать в России с армянским водительским удостоверением стало невозможно.

Вчера после заседания исполнительного органа РПА отвечая на вопросы журналистов, Шармазанов также сказал, что пока не слышал от блока «Елк» единой позиции по поводу членства ЕАЭС.

«Если партии «Республика» и «Просвещенная Армения» на уровне своих лидеров и активистов озвучили свою точку зрения, то от партии «Гражданский договор» я до сих пор не слышал четкой позиции – они за или против Евразийского экономического союза», – сказал Эдуард Шармазанов.

«В блоке есть согласованная позиция по вопросу членства Армении в ЕАЭС, и это закреплено в нашей предвыборной программе на выборах в Национальное собрание, в которой написано, что блок «Елк» считает членство Армении в ЕАЭС политической ошибкой, содержащей в себе серьезнейшие риски для суверенитета, безопасности, нормального экономического и политического развития Армении и вопроса справедливого урегулирования арцахской проблемы», — в беседе с Радио Азатутюн сказала депутат Национального собрания от блока «Елк», член правления партии «Гражданский договор» Лена Назарян.

«В нашем блоке нет разногласий по вопросу того, что присоединение к ЕАЭС было неправильной политикой. У нас с нашими коллегами могут быть различные мнения относительно того, когда самое подходящее время для того, чтобы выступить с предложением о выходе из союза», — добавила она.

Фото — Радио Азатутюн