«99,9 процентов людей, живущих на улице Касьяна, не знают, кто такой Касьян»: Грануш Харатян

Этнограф Грануш Харатян уверена: переименовав ереванские улицы, которые носят имена армянских большевиков, коммунистических деятелей мы не вычеркиваем из нашей жизни советский период, а всего лишь боремся с интересом к этой эпохе.

На вопрос Aravot.am, какая польза будет от инициативы по переименованию ереванских улиц, названных в честь армянских большевиков, коммунистических деятелей, госпожа Харатян ответила, что важнее этого вопроса то, понимает ли общественность, какой была советская эпоха для Армении и армян.

Напомним, что фракция «Елк» предлагает улицу Ленинградян переименовать в честь героя арцахской войны Леонида Азгалдяна, улицу им. Саргиса Касьяна, Анастаса Микояна переименовать в честь национальных героев и так далее.

Госпожа Харатян по этому поводу вспомнила Шаумяна и Спандаряна: «По той же логике у нас есть Шаумян и Спандарян. Знаем ли мы об их вкладе или негативной роли, вообще, что мы знаем о них. То есть, для меня проблема номер один это знание истории этого времени и личностей, которые всячески влияли и влияют на нас. Изменив эти имена, мы не можем вычеркнуть эту эпоху из нашей жизни, мы всего лишь боремся с интересом к этой эпохе».

Грануш Харатян выразила обеспокоенность в связи с тем, что нигде нет серьезного анализа данных вопросов, все на уровне личных знаний в соцсетях. По словам этнографа, вопрос наименования местностей в Армении возник еще и по той причине, что в соседней Турции, история которой связана с нашей, в этом вопросе проявляется политический подход: «Они пытаются стереть прошлое, и каждый день дают новые наименования исходя из политических интересов, вкуса. Они хотят избавиться от армянских, мы по той же логике – от мусульманских. Можно ли делать это, консенсуса или согласованной программы в этом вопросе нет».

Госпожа Харатян поднимает следующий вопрос: почему не ставится вопрос памятника на площади Шаумяна? «В Армении эта площадь, памятник, наименование города Степанаван происходили в 1930-1937гг, в противоположность политической программе Берии, которой он повысил роль Сталина в большевистской революции и снизил роль Шаумяна. РА, активировав в этот период эти имена, называя населенные пункты, просто стала противовесом растущим фальсификациям. Сейчас для меня вопрос – разве не важен был Шаумян до 1936 года?».

По словам этнографа, в вопросе наименований местностей и осознания собственной истории в целом мы очень сильно зависим от позиции наших соседей и предпринимаем параллельные шаги, тогда как в выборе наименований нельзя так сильно зависеть от общих политических течений.

Грануш Харатян предупреждает, что изменение наименований местностей приведет к ряду сложностей: «Помимо других вопросов это осложняет восприятие исторического прошлого. Одной и той же местности мы можем дать пять разных наименований и так и не понять, о чем речь. Если менять название улицы, то нужно менять его и на карте, в паспортах живущих на ней людей, менять адреса офисов, расположенных там, сообщить об этом миру».

Мы поинтересовались у госпожи Харатян, возможно у блока «Елк» политические цели, и они хотят выиграть политические дивиденды, госпожа Харатян заверила, что политические цели действительно есть, но с другой стороны в Армении много сторонников большевиков советского времени, следовательно, они могут и потерять эти дивиденды.

Грануш Харатян еще раз подчеркнула: важно, что знают в обществе об этих людях: «99,9 процентов людей, живущих на улице Касьяна, не знают, кто такой Касьян».

На наш вопрос, не означает ли это, что лучше переименовать эти улицы в честь наших национальных героев, госпожа Харатян ответила: «Жирайр Сефилян официально был национальным героем, сейчас он не герой. Не знаю, что все это значит. Вообще, о каких героях идет речь, тех, кто носит медали или является героем в общественном восприятии?».