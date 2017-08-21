В марзе Арарат появятся интенсивные сады: сбор первого урожая — в 2019г, до 5000 тонн

В общине Ерасхаван Араратского марза Армении компания «Грин Фармер» готовится создать интенсивные вишневые, абрикосовые и яблочные сады.

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Армении, сбор первого урожая намечен уже на 2019 год, а основной урожай планируется собрать уже на пятый год после посадки.

Директор данной компании Айк Унанян сегодня в ходе визита министра сельского хозяйства Армении Игнатия Аракеляна в общину сообщил, что на данный момент проводятся строительные работы, а работы по посадке деревьев будут проведены весной следующего года.

Ожидается, что объем урожая всех видов фруктов составит около 5000 тонн.