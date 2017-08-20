Хасан Роухани: сохранение ядерного соглашения — приоритет политики Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани, что одним из приоритетов нового иранского правительства в сфере внешней политике станет сохранение соглашения по ядерной программе и его защита от нападок США. Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Интерфакс, об этом иранский президент заявил в своем обращении к Меджлису.

«Самая важная задача нашего министра иностранных дел — первым делом, поддерживать действие СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и не позволить США и нашим противникам добиться успеха», — сказал президент.

«Отстаивать СВПД значит — сопротивляться врагам Ирана», — добавил Роухани.

Напомним, СВПД был принят в 2015 года «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

США подозревает Иран в нарушении этого соглашения, результатом чего стало принятие новых санкций. Эти шаги Тегеран уже обжаловал в Совете безопасности ООН.