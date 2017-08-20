Полиция Испании подозревает имама в радикализации террористов в Барселоне

Террористы, устроившие атаки в Барселоне и Камбрильсе, видимо, находились под влиянием имама из города Риполя, где жили несколько подозреваемых. Некоторые испанские СМИ пишут, что имам мог возглавлять ячейку террористов. В субботу, 19 августа, правоохранительные органы провели обыск в его квартире — в частности, собрали образцы ДНК, передает Deutsche Welle.

Между тем сам имам, возможно, погиб в результате взрыва в городе Альканар примерно в 200 километрах от Барселоны, который произошел в ночь на 17 августа. В результате непреднамеренного взрыва террористы «лишились материалов для организации более масштабного теракта», считает полиция. Кроме того, они были вынуждены ускорить реализацию своих планов. Возможно, взрыв в Альканаре помог спасти от повреждений собор Саграда-Фамилия в Барселоне, являвшийся одной из целей террористов.

Сосед имама сообщил, что в последний раз видел его 15 августа, и тот сказал, что намеревается посетить свою жену в Марокко. Родственники и знакомые подозреваемых сообщают, что имам мог манипулировать предполагаемыми террористами и способствовал их радикализации.

О терактах в Каталонии

Спустя два дня после терактов в Каталонии в больницах остаются 54 человека, из них 50 в Барселоне и четыре в Камбрильсе, сообщила каталонские власти. Двенадцать пациентов находятся в критическом состоянии, еще 25 получили тяжелые ранения. Среди раненых много иностранцев. В частности, по данным МИД ФРГ, в результате терактов пострадали 13 немцев.

В четверг, 17 августа, автофургон въехал в людей на пешеходной улице Рамбла в центре Барселоны. В результате погибли не менее 13 человек, еще 130 были ранены. Через несколько часов после этого в Камбрильсе в 100 километрах южнее столицы Каталонии группа злоумышленников пыталась прорваться на автомобиле к пешеходной зоне. Но машина перевернулась, а в завязавшейся перестрелке с полицией террористы были убиты. Позже в больнице скончалась женщина, которую сбил автомобиль злоумышленников. Вечером 18 августа стало известно, что среди них был и водитель автофургона, въехавшего в толпу пешеходов в Барселоне.