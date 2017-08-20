Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:20 | Август 20 2017
18:20 | Август 20 2017

Жан-Клод Юнкер: Европейский Союз не может продолжать полагаться на США для своей защиты

Жан-Клод Юнкер: Европейский Союз не может продолжать полагаться на США для своей защиты

Европейский Союз не может продолжать полагаться на США для своей защиты. Об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью австрийской прессе, передает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Говоря о состоянии дел в ЕС, Юнкер отметил, что взгляды европейцев на блок улучшаются, но регион не может обращаться к США для своей будущей защиты.

«Становится понятно, что мы не можем в долгосрочной перспективе полагаться на американскую поддержку обороны», — отметил глава Еврокомиссии.

Как известно, Дональд Трамп долгое время отказывался публично заявлять о преданности Соединенных Штатов статьи 5 Североатлантического договора. Она определяет, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на всех.

Трамп критикует страны-члены НАТО из-за невыполнения обязательств по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

В июне Трамп впервые официально подтвердил готовность США к коллективной обороне в Североатлантическом союзе.

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Европа, Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда