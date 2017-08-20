Жан-Клод Юнкер: Европейский Союз не может продолжать полагаться на США для своей защиты

Европейский Союз не может продолжать полагаться на США для своей защиты. Об этом президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью австрийской прессе, передает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Говоря о состоянии дел в ЕС, Юнкер отметил, что взгляды европейцев на блок улучшаются, но регион не может обращаться к США для своей будущей защиты.

«Становится понятно, что мы не можем в долгосрочной перспективе полагаться на американскую поддержку обороны», — отметил глава Еврокомиссии.

Как известно, Дональд Трамп долгое время отказывался публично заявлять о преданности Соединенных Штатов статьи 5 Североатлантического договора. Она определяет, что нападение на одного из членов НАТО является нападением на всех.

Трамп критикует страны-члены НАТО из-за невыполнения обязательств по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

В июне Трамп впервые официально подтвердил готовность США к коллективной обороне в Североатлантическом союзе.