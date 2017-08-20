Торгующие бензином бизнесмены продолжают обманывать, продавая бензин «Регуляр» под маркой «Супер»

16 марта текущего года в ходе заседания правительства премьер-министр Карен Карапетян поручил заняться проблемами, существующими на рынке горючего. Карапетян, в частности, сказал: «В результате проверок были выявлены проблемы, связанные с качеством бензина и дизельного топлива. Данная проблема часто обусловлена тем, что виды горючего часто не различить. В результате существенный ущерб наносится потребителю и рынку». Глава правительства поручил представить предложения по устранению злоупотреблений и контролю за качеством бензина, дизельного топлива и других видов топлива. Перед тем, как дать это поручение премьер-министр в Национальном собрании заявил следующее: «У нас есть сомнения, что печное топливо смешивается керосином, и мы на рынке получаем некачественный нефтепродукт. Вы прекрасно помните, что в ходе апрельский событий у нас было много случаев, когда военная техника не работала именно по этой причине». Кто именно смешивал печное топливо с керосином и поставлял некачественное топливо армии, или, возможно, в армии смешивали разные виды топлива, поэтому и техника не работала, так и не было раскрыто, а если и было, общественность об этом не узнала.

Опыт показывает, что в процессе госсзакупок участвуют и побеждают крупные компании, следовательно, они и поставляют это топливо.

Недавно инспекция по контролю рынка в ряде сфер, в том числе и нефтяных продуктов, осуществила широкомасштабные проверки. Согласно имеющейся у нас информации, инспекция выявила ряд проблем. Например, на бензоколонках бензин низкого качества продается как высококачественный.

На рынке дизельного топлива также было выявлено множество проблем.

Какая ситуация на рынке топлива после заявления и поручения премьер-министра, мы попытались выяснить у главы инспекции по контролю за рынком Левона Халикяна. Он в беседе с нами заверил, что проверки были сделаны по поручению премьер-министра в одной из крупных компаний-импортеров – в компании «Флэш» и никаких нарушений выявлено не было. А в другой крупной компании – в CSP итоги проверки не подведены. Халикян сказал, что были проведены проверки в 67 компаниях, осуществляющих деятельность в этой сфере, а нарушения в основном были выявлены в мелких компаниях.

Халикян подтвердил, что в некоторых бензоколонках бензин низкого качества продавали под видом высококачественного.

Напомним, подобные случаи бывают часто, и органы по контролю регулярно выявляют их, однако хозяйствующие субъекты продолжают свое «черное дело».

Халикян по этому поводу отметил, что подобные нарушения бывают всегда: «Мы поставили перед собой задачу и чаще совершаем неожиданные визиты, посещаем такие объекты, пытаемся урегулировать ситуацию на рынке. В этом случае, если речь идет о компании-импортере, то размер штрафа составляет от ста до трехсот минимальных размеров минимальной оплаты труда, если речь идет о розничном варианте, то от пятидесяти до пятисот. Мы планируем ужесточить контроль».

На наш вопрос, были ли выявлены случаи, когда печное топливо смешивалось с керосином, как премьер-министр сказал, Халикян ответил: «Что именно смешивалось с этим топливом мы сказать не можем, наша лаборатория не может дать ответ на этот вопрос, мы проверяем степень допустимости тех или иных веществ в топливе. Например, были случаи, когда содержание серы в бензине превышало допустимый предел».

По словам Халикяна, одним из нарушений, часто встречающихся на бензозаправочных станциях, это то, что емкости с бензином годами не очищаются, в результате шлам и грязь смешиваются с бензином, и это отражается на качестве.

Как могут водители понять, что их на бензоколонке обманывают, продавая низкокачественный бензин по высокой цене? Халикян ответил, что это могут выяснить только эксперты, а потребители могут догадаться, судя по работе двигателя машины: «Когда есть нарушение, мы запрещаем заниматься продажей топлива до тех пор, пока проблемы не будут устранены, потом время от времени проводим проверки».

Согласно имеющейся у нас информации, в деятельности 37 хозяйствующих субъектов были выявлены нарушения и составлены соответствующие административные акты. Были выявлены нарушения в компаниях «Максхур», «Максдал», «Лак-А-Бос», бензоколонках компании «Ран-ойл», «Мульти агро», «Григ-бизнес», «Капанци Само», «Блэк нефть», «Гранд петролиум».

Господин Халикян подтвердил имеющуюся у нас информацию о том, что в этих компаниях были выявлены нарушения, однако отказался рассказать, какая именно компания продавала бензин «регуляр» под маркой «супер». «В этих компаниях были несоответствия в технических регламентах».

Нелли БАБАЯН

Газета «Аравот»

16.08.2017г