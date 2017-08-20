Мы оказали большое и положительное влияние как в образовательном, так и воспитательном аспекте: глава Степанакертского центра «Тумо»

Три военных подразделения Армии Обороны с мая этого года дважды в неделю посещают Центр творческих технологий «Тумо» в Степанакерте. Им предоставляется возможность выбрать профессию из четырех предложенных сфер. С помощью программы «Тумо-Армия» мы делаем образование доступным для солдат во время прохождения службы. Они также в какой-то степени начинают специализироваться и использовать годы службы для продвижения своей карьеры. Я думаю, что чем умнее будет солдат, обладать большим запасом знаний, тем выше станет его боеготовность. А боеготовность солдата я вижу не только в физическом, но и в интеллектуальном аспекте», – говорит в беседе с Aravot.am руководитель Центра «Тумо» в Степанакерте Корюн Хачатрян, добавив, что в рамках программы центр посещают около 225 солдат срочной службы Армии Обороны.

Говоря о деятельности Степанакертского центра «Тумо», К. Хачатурян отмечает, что здесь предлагаются такие профессии, которые актуальны и подходят для работы в любой области. Он подчеркивает, что они оказали большое положительное влияние как в образовательном, так и воспитательном аспекте: «Наши педагогические подходы являются особыми. Мы стараемся сделать так, чтобы наши ученики сами стремились научиться чему-то новому, а также и за пределами «Тумо» были всегда готовы и желали учиться». По его словам, важность всего этого в последовательном и непрерывном обучении. «Еще одна важная часть нашего подхода – это командная педагогическая работа, которой, как я думаю, в целом не достает в Армении и Арцахе. Мы делаем это с помощью тренингов, и обучаем понятию о необходимости командной работы в любой сфере», отмечает К. Хачатурян, и добавляет: «Мы называемся Творческим центром технологий «Тумо», и я хотел бы подчеркнуть слово «творческий», поскольку здесь место для творчества, где учащиеся могут что-то создавать по своей инициативе и своим задумкам. Здесь ученикам передают не только знания и обучают программам, но центр выступает для них также и площадкой».

Глава Степанакертского «Тумо» с удовольствием сообщает, что для разработки и реализации проектов к ним уже обращаются различные ведомства Арцаха: «А значит, мы уже стали надежным партнером. Интересно то, что нам доверяют не только в плане качества, но и ценят тот факт, что для реализации проектов мы используем наших студентов, не привлекая компании извне или приглашая специалиста».

Давид АБАГЯН