Глава Союза виноделов Армении: в текущем году ожидается на 30-35% меньше урожая, чем в прошлом

Виноделие уже признано в качестве приоритетной отрасли в Армении, однако в данной сфере есть и упущения, которые необходимо искоренить совместными усилиями. Об этом заявил вчера на пресс-конференции председатель Союза виноделов Армении Артак Саргсян, передает Panorama.am.

Он сообщил, что через два или три месяца начнется сезон сбора урожая. «Всем нашим перерабатывающим предприятиям предлагается кредитный портфель под 3 % годовых. Для взаимовыгодного сотрудничества компании-производители и компании, занимающиеся переработкой продукции, должны иметь договоры, обладающие юридической силой. Если мы решим данный вопрос, то отношения между фермерами и перерабатывающими предприятиями будут урегулированы», – отметил А. Саргсян.

Артак Саргсян отметил проблему орошения как одну из важнейших в текущем году, отметив, что год был дефицитным, и это окажет серьезное влияние на урожай.

«На мой взгляд, в текущем году ожидается на 30-35% меньше урожая, чем в 2016 году. Это, конечно, просто прогноз», – отметил он.

Фото — Радио Азатутюн