Глава ХСС: Герхард Шредер — российский наемник

Deutsche Welle. Генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Андреас Шойер (Andreas Scheuer) подверг резкой критике выдвижение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в совет директоров «Роснефти». «Экс-канцлер Шрёдер становится российским наемником. Его выдвижение дурно пахнет, тут смешиваются частные экономические интересы с политикой», — заявил Шойер газете Bild am Sonntag в воскресенье, 20 августа.

В свою очередь эксперт фракции «зеленых» по вопросам бюджета в германском бундестаге Тобиас Линднер (Tobias Lindner) потребовал сократить пенсию экс-канцлера на сумму его частных доходов.

Шрёдер не собирается отказываться от своих планов

Кандидат на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц (Martin Schulz), однопартиец Шрёдера по Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ранее сообщил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что пытался отговорить Шрёдера от выдвижения в совет директоров «Роснефти». «Я указал ему на то, что бывший канцлер лишь условно является частным лицом», — сказал Шульц.

Сам Герхард Шрёдер пока не собирается отказываться от своих планов. Он уверен, что его включение в совет директоров «Роснефти» не навредит позициям СДПГ на выборах. «Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливой», — заявил Шрёдер швейцарской газете Blick.

Концерн под санкциями ЕС

Правительство России 11 августа выдвинуло Шрёдера кандидатом в совет директоров концерна «Роснефти», который включен в санкционный список Евросоюза из-за российской аннексии украинского полуострова Крым.

Зарплата экс-канцлера на этом посту, по его собственным оценкам, может составить около 300 тысяч евро. В 2016 году экс-канцлер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2, оператора проекта газопровода «Северный поток-2».

Фото — Deutsche Welle (архив)