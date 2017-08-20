Нынешнее президентство Трампа завершается: Стив Бэннон

Радио Азатутюн. Главный советник президента США по вопросам стратегии и политики Стив Бэннон считает, что президентство Дональда Трампа близится к концу. Об этом написало британское издание Independent. Стив Бэннон покинул Белый дом в пятницу, 18 августа.

Один из наиболее влиятельных сотрудников Белого дома, член Республиканской партии, Бэннон вернулся на прежнее место работы – в ультраправое издание Breitbart News.

Накануне официально была распространена информация о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли и Стив Бэннон договорились о последнем дне работы советника по стратегии. Таким днем стала минувшая пятница, 18 августа. В интервью американскому изданию Weekly Standard Бэннон заявил: «Президентство Трампа, за которое мы боролись и победили, закончилось. Мы еще движемся, мы еще выжмем кое-что из этого президентства. Но самому этому президентству настал конец. Ему на смену придет нечто иное. Будет борьба, будут хорошие и плохие дни, но нынешнему президентству – конец».

Стив Бэннон, работая в Белом доме, находился в соперничестве с другими советниками Дональда Трампа, среди которых дочь президента Иванка и ее муж Джаред Кушнер. Как пишет Independent, оба родственника выполняли «смягчающую» роль относительно заявлений и действий Трампа.

Теперь Бэннон подчеркивает, что намерен «сокрушить» либералов среди республиканцев, используя на полную мощь возможности своего издания Breitbart News. Этот информационный ресурс известен своими радикальными оценками, мнениями и комментариями.

Уход из Белого дома еще одного высокопоставленного чиновника – очередного за минувшие семь месяцев со времени инаугурации Трампа – дополняет картину кажущегося смятения в окружении президента. Можно было представить уход пресс-секретаря Шона Спайсера, главы пресс-службы Энтони Скарамуччи, главы аппарата Белого дома Райнса Прибуса и господина Бэннона как признак наведения порядка новым главой аппарата генералом Джоном Келли, пишет Independent. «Но в русле сомнительных заявлений президента, о том, например, что некоторые неонацисты – «хорошие люди», и сравнений «плохих» с теми, кто выступил против неонацистов, трудно предположить, что в Белом доме склоняются к добродетелям дисциплины и сдержанности», констатирует британское издание.