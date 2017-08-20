Эрдоган — глав МИД Германии: «Кто Вы такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Держите себя в рамках!»

Deutsche Welle. Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган в субботу, 19 августа, ответил главе МИД ФРГ Зигмару Габриэлю (Sigmar Gabriel), осудившему попытки Анкары вмешаться в германскую кампанию по выборам в бундестаг.

«Кто Вы такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Держите себя в рамках… Как давно вы в политике? Сколько вам лет?» — заявил Эрдоган во время выступления, транслировавшегося по турецкому телевидению.

В речи, которую агентство AFP назвало «жесткой личностной атакой» на Габриэля, Эрдоган высказал мнение, что глава германской дипломатии попытался «преподать (Анкаре. — Ред.) урок» и, тем самым, по версии турецкого лидера, «перешел все границы».

В том же духе высказался 19 августа и официальный представитель турецкого кабмина. Бекир Боздаг, в частности, обвинил Берлин в «неуважительном» и «высокомерном» поведении по отношению к Турции.

«Эрдоган утратил чувство меры»

Ранее кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц (Martin Schulz) выразил мнение, что Эрдоган «утратил всякое чувство меры, поэтому мы еще больше будем поддерживать тех, кто сражается за свободную и демократическую Турцию».

Федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), в свою очередь, подчеркнула, что Берлин «не позволит никому, в том числе и президенту Эрдогану, вмешиваться в свободный выбор наших граждан, в том числе, немецких граждан турецкого происхождения».

«Не голосовать за ХДС и СДПГ»

Заявления немецких политиков стали ответом на призыв Эрдогана к германским избирателям турецкого происхождения. Президент Турции потребовал от них не голосовать за кандидатов от партий ХДС, СДПГ и «Союз-90/зеленые» на выборах в бундестаг 24 сентября. «Все эти партии — «враги Турции», — заявил политик, выступая с речью после пятничной молитвы в Стамбуле 18 августа.

Фото — Deutsche Welle