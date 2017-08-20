Заготовительная компания все еще должна виноградарям 30 миллионов драмов

По прогнозам Союза армянских виноградарей, в этом году урожай винограда будет на 30-35% меньше, чем в прошлом году, причиной чего являются неблагоприятные погодные условия и финансовые проблемы виноградарей.

Об этом вчера в Пресс-клубе «Заркерак» журналистам сообщил председатель Союза армянских вин Артак Саргсян. Он отметил, что примерно через три недели в Армении начнется закупка винограда.

«Согласно новой схеме субсидирования, государство предоставит заготовительным компания кредитный портфель под три процента годовых, чтобы у них не возникало проблем с выплатами сельским жителям. Этот шаг можно приветствовать, но есть необходимость удвоить-утроить программу, как было обещано. То есть, довести программу до 20 миллиардов драмов».