Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:46 | Август 20 2017
12:46 | Август 20 2017

Заготовительная компания все еще должна виноградарям 30 миллионов драмов

Заготовительная компания все еще должна виноградарям 30 миллионов драмов

По прогнозам Союза армянских виноградарей, в этом году урожай винограда будет на 30-35% меньше, чем в прошлом году, причиной чего являются неблагоприятные погодные условия и финансовые проблемы виноградарей.

Об этом вчера в Пресс-клубе «Заркерак» журналистам сообщил председатель Союза армянских вин Артак Саргсян. Он отметил, что примерно через три недели в Армении начнется закупка винограда.

«Согласно новой схеме субсидирования, государство предоставит заготовительным компания кредитный портфель под три процента годовых, чтобы у них не возникало проблем с выплатами сельским жителям. Этот шаг можно приветствовать, но есть необходимость удвоить-утроить программу, как было обещано. То есть, довести программу до 20 миллиардов драмов».

По словам Артак Саргсян, компания «Винар» все еще должна сельским жителям 30 миллионов драмов, и проблемы этим не ограничиваются: «У многих виноградарей нет контрактов с перерабатывающими заводами, к тому же год был маловодным».

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Рубрики: Экономика

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