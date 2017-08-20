94 безостановочных оборота вокруг перекладины: рекорд армянского гимнаста занесен в Книгу рекордов Гиннеса

Четырехкратный рекордсмен Книги Гиннеса в 2016 году установил в США пятый рекорд, на спортивной перекладине совершив на турнике без остановки 94 оборота на вывернутых руках. Вчера на встрече с журналистами в Пресс-клубе «Посткриптум» Давид Фаградян сообщил, что на днях получил сертификат рекорда. «Заявка на рекорд была принята, а спустя месяцы на послали онлайн-сертификат. А теперь мы получили и сам сертификат. Такой рекорд не устанавливал ни один спортсмен, я тренировался примерно три года. Это пятый рекорд, в гимнастике это единственный случай, когда гимнаст получает 5 сертификатов», – говорит Давид.

Он отмечает, что обороты на турнике относятся к спортивной гимнастике: «Это необычные вращения, при вывернутых руках я держусь за перекладину практически двумя пальцами. Подготовка к рекорду длилась долго. Я совершил 94 вращения, хотя был заявлен 51 оборот, но я превзошел его, и совершил их за 2 минуты и 18 секунд».