Киев обсуждает с Ираном вопрос о поставке нефти в Европу через украинскую территорию

Глава Национальной нефтехимической компании Ирана (NPC) Марзие Шахдаи заявила, что Украина может организовать своповые поставки нефти в Европу или подготовить условия для прямого экспорта иранской нефти в европейские страны. Об этом сообщает издание Иран сегодня со ссылкой на агентство ИРНА.

Предложение было озвучено во время встречи украинского посла в Иране Сергея Бурдиляка с представителями иранской Национальной нефтехимической компании. По итогам мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании между Ираном и Украиной, предполагающий совместную работу в области энергетики и нефтехимической промышленности.

В числе прочего стороны обсудили возможность строительства на территории Украины распределительного нефтехимического узла для поставок углеводородов в Европу, а также научно-технический обмен в этой области.

Украинская сторона также отметила тот факт, что страна не обладает серьезными запасами углеводородов. При этом в стране только три нефтеперерабатывающих предприятия, которые получают сырье из России. В ответ на это Марзие Шахдаи отметила, что Украина — это потенциальные рынок для иранских нефтехимических компаний. Она добавила, что за последние 6 месяцев иранских экспорт углеводородов увеличился на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В числе прочего на встрече обсуждались возможности для украинских инвесторов в Исламской Республике.

Фото — «Иран сегодня»