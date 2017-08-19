Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит Украину 24 августа — в День Независимости страны

Глава Пентагона Джеймс Мэттис 24 августа совершит первый визит в Украину. Об этом сообщает издание Inside Defence со ссылкой на заявление Пентагона, передает Европейская правда.

Свой визит на Ближний Восток и в Европу министр обороны начнет уже в субботу и в воскресенье проведет встречи с руководством Иордании. В среду Маттис посетит Турцию, где проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИД Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Нуреттином Джаникли.

Кроме того Джеймс Мэттис посетит Киев с визитом 24 августа.

«Министр заверит украинских партнеров в том, что США твердо привержены цели восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами» — заявили в Пентагоне.

Ожидается, что Мэттис проведет встречи с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

Отмечается, что визит в Украину — часть турне главы Пентагона, в ходе которого он также посетит Иорданию и Турцию.

Фото — Радио Свобода