Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 19:30 | Август 19 2017
19:30 | Август 19 2017

Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит Украину 24 августа — в День Независимости страны

Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетит Украину 24 августа — в День Независимости страны

Глава Пентагона Джеймс Мэттис 24 августа совершит первый визит в Украину. Об этом сообщает издание Inside Defence со ссылкой на заявление Пентагона, передает Европейская правда.

Свой визит на Ближний Восток и в Европу министр обороны начнет уже в субботу и в воскресенье проведет встречи с руководством Иордании. В среду Маттис посетит Турцию, где проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой МИД Мевлютом Чавушоглу и министром обороны Нуреттином Джаникли.

Кроме того Джеймс Мэттис посетит Киев с визитом 24 августа.

«Министр заверит украинских партнеров в том, что США твердо привержены цели восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами» — заявили в Пентагоне.

Ожидается, что Мэттис проведет встречи с президентом Петром Порошенко и министром обороны Степаном Полтораком.

Отмечается, что визит в Украину — часть турне главы Пентагона, в ходе которого он также посетит Иорданию и Турцию.

Фото — Радио Свобода

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Рубрики: Военные, Международные

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