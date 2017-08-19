Сильный пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси: пострадало 15 коммерческих объектов

Сильный пожар произошел минувшей ночью на рынке автомобильных запчастей в Тбилиси в районе Исани, передает агентство Новости-Грузия.

Огонь уничтожил несколько павильонов, а также автомобили, предназначенных для разборки на запчасти, сообщил представитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Давид Гелашвили.

На месте в течении почти двух часов работали более 100 пожарных.

«Пожар возник на рынке подержанных автомобильных запчастей, было мобилизовано более 20 пожарно-спасательных бригад. Сгорело более 1,2 тысячи квадратных метров. К этому времени пожар потушен», — сказал Гелашвили в интервью Первому каналу ОВГ.

По его словам, во время пожара на территории взорвались несколько бензобаков автомобилей и газовых баллонов.

«В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара и размер ущерба неизвестны», — отметил Гелашвили.

Согласно распространившейся информации, всего в результате пожара пострадало 15 коммерческих объектов. По факту начато следствие.