Подарки армянского ученого Путину и Трампу: «Грапарак»

Доктор наук, профессор Ваан Амазаспян, который занимается вопросами использования солнечной энергии, готовит подарки Владимиру Путину и Дональду Трампу. Путину он подарит копченую рыбу, приготовленную на основе солнечной технологии, а для президента США наш профессор поджарит индейку на разработанном им солнечном устройстве.

Почему именно они удостоились внимания профессора? Амазаспян отвечает: «Как представителям сверхдержав, чтобы показать, что в Армении разработана техника, которой у них нет, чтобы они и с нами считались и сотрудничали».

Сейчас Ваан Амазаспян ведет переговоры с одним из крупнейших заповедников РФ – «Национальным парком «Байкал». «Мы предложили разместить там наши солнечное оборудование. В лесах делают шашлыки, после чего вспыхивают пожары, а наше солнечное оборудование таких рисков не создает». Амазаспян намерен вручить подарок Путину 28 сентября.

В этот день Союз производителей товаров будет проводит в Ереване заседание координационного совета машиностроителей, в котором примут участие директоры заводов и высокопоставленные чиновники из аппарата президента РФ.

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