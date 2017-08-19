Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:37 | Август 19 2017
17:37 | Август 19 2017

Глава села Коти: «Во время стрельбы на границе жители азербайджанских сел в панике покидают свои деревни»

Глава села Коти: «Во время стрельбы на границе жители азербайджанских сел в панике покидают свои деревни»

Село Коти Ноемберянского района Тавушского марза имеет 38-километровую границу с Азербайджаном. Во время боев в 1990-х годах в деревне погибло 40 человек.

В кабинете административного главы Коти Феликса Меликяна хранятся осколки различных мин и пули разного калибра, которые находили на территории села после азербайджанских артобстрелов и стрельбы из стрелкового оружия.

Феликс Меликян говорит, что азербайджанцы чувствуют, что они проиграли в армяно-азербайджанском конфликте, и армяне победили. Мы поинтересовались, как это проявляется. Он ответил, что это заметно по поведению азербайджанцев и их обычным делам.

На просьбу более детально представить поведение азербайджанцев, Феликс Меликян сказал, что во время стрельбы на армяно-азербайджанской границе жители соседних с Коти азербайджанских сел Казахского района в панике покидают свою деревни.

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Рубрики: Военные, Регионы

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