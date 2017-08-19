Глава села Коти: «Во время стрельбы на границе жители азербайджанских сел в панике покидают свои деревни»

Село Коти Ноемберянского района Тавушского марза имеет 38-километровую границу с Азербайджаном. Во время боев в 1990-х годах в деревне погибло 40 человек.
В кабинете административного главы Коти Феликса Меликяна хранятся осколки различных мин и пули разного калибра, которые находили на территории села после азербайджанских артобстрелов и стрельбы из стрелкового оружия.
Феликс Меликян говорит, что азербайджанцы чувствуют, что они проиграли в армяно-азербайджанском конфликте, и армяне победили. Мы поинтересовались, как это проявляется. Он ответил, что это заметно по поведению азербайджанцев и их обычным делам.
На просьбу более детально представить поведение азербайджанцев, Феликс Меликян сказал, что во время стрельбы на армяно-азербайджанской границе жители соседних с Коти азербайджанских сел Казахского района в панике покидают свою деревни.