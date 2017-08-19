Бездействие армянской общины России и основания этого

В июле «Радио Канада» и телекомпания CBC сообщили, что канадская компания INKAS Armored Vehicle продала Министерству внутренних дел Азербайджана несколько бронетранспортеров, а также договорилась с азербайджанской стороной организовать производство в Азербайджане подобных бронетранспортеров.

Этому последовала немедленная и целевая реакция армянской общины Канады — с требованием исключить любое военное сотрудничество между Азербайджаном и Канадой.

Армянская община Канады

Армянские колонии в Канаде не входят в число традиционных. В начале 20-го века и после Первой мировой войны из-за канадской миграционной политики число получивших убежище в Канаде армян после Геноцида было крайне ограничено, а община расширилась уже к концу века и после независимости Армении достигает около 80.000 тыс. человек. В отличие от других стран, в том числе и США, где армяне уже более века как интегрированы в общество и имеют многочисленные лоббистские рычаги влияния, армянская община Канады более молодая и менее влиятельная.

Вместе с тем, однако, после того как стало известно о канадско-азербайджанской сделке армянская община прибегла к активным действиям по предотвращению подобных развитий. Так, председатель Канадско-армянского комитета по политическим вопросам Шаге Таначян направил письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо, аналогичные призывы получили также и канадские депутаты. В целом, армянской общине Канады удалось внести вопрос в повестку и сохранить в центре внимания, сделав все дальнейшие развития в этом направлении более чуткими и контролируемыми.

Подчеркнем также, что в данном случае речь идет о бронетранспортерах, которые предназначены для полицейских войск, а не для армии. Недовольство армянской общины обусловлено лишь фактом сделки, поскольку поставка какого-либо вооружения ведущему агрессивную и дискриминационную политику Азербайджану считается недопустимым.

Образцовый, но беспрецедентный опыт

Основной страной, поставляющей оружие Азербайджану, как известно, является Россия. При этом российское вооружение наступательное и может быть активно применено на передовой, как это произошло во время апрельской войны 2016 года. В последние годы 85 процентов купленного Азербайджаном наступательного вооружения поступило из России.

В отличие от Канады, армянская община России имеет и многовековую историю, и гораздо большее число, и более тесную интеграцию с российским обществом. Тем не менее, однако, армянская община в России никоим образом не реагирует на политику Москвы вооружать Баку и, по большому счету, демонстрирует полное бессилие в вопросе защиты армянских прав в России.

Ярким проявлением тому является то, что в апреле 2016 года из сотен тысяч проживающих в Москве армян только один вышел на акцию протеста перед зданием МИД с требованием остановить поставку вооружения агрессору – Азербайджану.

В подобных условиях возникает вопрос – почему армянская община России, которая является самой большой в мире и по разным оценкам превышает 2 млн человек, демонстрирует такую пассивность и бессилие.

Этот вопрос, возможно, более глубинный и выражается в виде других фактов. Например, то, что имея множество миллиардеров и миллионеров, влиятельных деятелей шоу-бизнеса и медиа, армянская община не представлена в российском парламенте. Среди 450 депутатов Государственной Думы РФ нет представителей армянской общины, что означает, что либо более 2 миллионов армян глубоко безразличны к политике, либо же им что-то мешает в этом вопросе.

А мешает, конечно же, ситуация, связанная с демократией в России, защитой прав человека, свободой выражения мнений и свободой слова. Продолжительным искажением и недоразвитостью этих важных факторов обусловлено то, что армяне, являясь одной из самых больших общин, до сих пор не имеют каких-либо влиятельных рычагов для защиты интересов Армении, что в целом, несмотря на возможности и репутацию отдельных деятелей, остаются в так называемом статусе «чурка». Фактически, контакты армянской общины с российскими властями ограничиваются, например, участием ряда высокопоставленных чиновников на дне рождении президента Союза армян России Ара Абрамяна, что представляется в СМИ как эпохальное событие, а на практике — ничего, поскольку российское оружие продолжает поставляться в Азербайджан и стрелять оттуда в сторону Армении.

Ваге Гукасян

«Союз информированных граждан»