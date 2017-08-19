Воспользуется ли Серж Саргсян выгодной ситуацией?

Геополитическая активность вокруг Армении: РА, являющаяся членом ЕАЭС и ОДКБ сегодня оказалась в выгодном положении

В интервью телеканалу «Армения» президент РА Серж Саргсян, касаясь вопросов диверсификации политики безопасности, в частности, отметил: «То есть, что значит диверсифицировать?.. А разве мы сосредоточены только на ОДКБ, на России, разве у нас нет отношений с НАТО, у нас нет отношений с Евросоюзом, с членами Евросоюза?.. Я считаю, что сегодня мы проводим именно такую политику, имея близких союзников и сотрудничая с партнерами».

Обострение отношений США-Россия, процессы, которые сегодня происходят в разных регионах своей неопределенностью, но и очевидными попытками сохранить и увеличить влияние, свидетельствуют о том, что для маленьких государств крайне, если не говорить жизненно необходима диверсификация политики безопасности.

Осенью текущего года Армения планирует подписать новый документ с ЕС. В прошлом месяце Армения приняла участие в двух крупных учениях НАТО, нашу страну посетил министр Израиля по региональному сотрудничеству, в условиях растущего влияния Ирана в регионе, президент РА совершил визит в Тегеран, где принял участие в инаугурации президента этой страны. Недавно в Ереване состоялась церемония закладки фундамента нового здания посольства Китая в Армении.

Это события, свидетельствующие о том, что Армения, являющаяся членом ЕАЭС и ОДКБ, сегодня оказалась в выгодном положении.

Геополитические перестановки, процессы, которые происходят на международной арене, в свою очередь подчеркивают выгодное положение Армении с международной, политической, экономической точки зрения и выявляют широкие геополитические возможности и перспективы, открывающиеся для Армении. Другой вопрос, как Армения воспользуется этими возможностями.

Строительство в Ереване нового здания посольства Китая, охватывающего территорию площадью 40 тысяч квадратных метров, свидетельствует о новом качестве отношений между двумя странами, подчеркнул посол Китая в Армении Тиен Эрлонг. Новое здание посольства станет одним из крупнейших посольств Китая в евразийском регионе, возможно, этот факт направлен на то, чтобы подчеркнуть присутствие Китая в нашем регионе с помощью Армении. «Наше сотрудничество с Арменией развивается планомерно и естественным чередом. Если говорить о новых инициативах, то я бы отметил известную инициативу по совместному строительству пояса «Шелкового пути» или под названием «Один пояс, один путь». Эта инициатива направлена на расширение сотрудничества Китая с евроазиатским континентом. Армения является страной, по которой в древние времена проходил Шелковый путь», — сказал Тиен Эрлонг.

В конце июля состоялось очень важное событие: с трехдневным официальным визитом в Ереван прибыл министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, который в правительстве своей страны несколько лет занимал пост министра, ответственного за разведку и безопасность. Весьма интересным было его заявление о том, что в армяно-израильских отношениях «зарегистрирован прорыв». Цахи Ханегби более трех лет, с 2003-го по 2006 год, в правительстве Израиля, под руководством премьер-министра Ариэля Шарона, был министром, ответственным за деятельность израильских спецслужб – Моссада и Шин Бет, а также за стратегический диалог между Израилем и США. В 2006-2010 гг. он занимал должность председателя комиссии по безопасности и внешним отношениям Кнессета Израиля. Ханегби в Ереване констатировал, что его страна «желает развивать дружественные отношения с Арменией и это является главным посланием его визита». Налбандян и Ханегби подписали соглашение «Между правительствами Армении и Израиля об отмене требования получения визы для лиц с дипломатическими паспортами» и конвенцию «Между правительствами Армении и Израиля об исключении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал». «Мы хотим расширить торговлю, сотрудничество включает в себя также сельское хозяйство, вопросы водных ресурсов, а также транспорт и коммуникации. Это те области, в которые я вовлечен»,- отметил Ханегби, отвечая на вопрос, обсуждались ли вопросы, касающиеся армяно-израильского военного сотрудничества.

Интересно, что на следующий день визита израильского министра в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян заявил, что Израиль — один из основных поставщиков вооружений Азербайджану, готов продавать оружие всем, в том числе Армении, но это зависит от ценового предложения и других факторов. «Позиция Израиля очень проста и была озвучена публично – они готовы продавать оружие всем, в том числе Армении. В сфере военного сотрудничества у Армении есть свой собственный формат – это ОДКБ, помимо этого мы в рамках определенных программ сотрудничаем и с НАТО»,- заявил Кочарян, добавив, что покупка оружия у Израиля зависит, в частности, от ценового предложения.

Возможно, что не только ценовое предложение, но и отношения Армения – Иран на высоком уровне играют определенную роль в вопросе военного сотрудничества Армения-Израиль. В любом случае, стоить отметить, что сделанные израильским министром в Ереване заявления были весьма впечатляющими с точки зрения перспективы развития двусторонних отношений.

Достойна внимания еще одна информация, распространенная несколько дней назад. Израильская газета Haaretz опубликовала статью под заголовком «Производитель израильских дронов-камикадзе провел испытания в направлении армянских позиций», из которой стало ясно, что министерство обороны Израиля проводит официальную проверку действий израильской компании Aeronautics Defense Systems, поставляющей Азербайджану ударную беспилотную технику. Haaretz утверждает, что сотрудники компании в ходе визита в Баку продемонстрировали возможности БПЛА-камикадзе Orbiter 1K азербайджанской стороне, нанеся удар по армянским позициям. Как утверждает Haaretz, ссылаясь на репортаж издания Maariv, представители Азербайджана, рассматривающие возможность закупки новых израильских беспилотников, попросили сотрудников Aeronautics Defense Systems продемонстрировать возможности дрона-камикадзе Orbiter 1K. Для этого операторам беспилотника предложили нанести удар по позициям армянских вооруженных сил вблизи границы между двумя странами. Израильские операторы отказались, после чего руководители Aeronautics Defense Systems снарядили дроны и сами повели их к цели. По целям они не попали, но один из беспилотников упал в 100 метрах от позиций ВС Армении. В Aeronautics Defense Systems категорически отвергли обвинения в испытании беспилотников.

Рост интереса к Южному Кавказу и, в частности, к Армении свидетельствует об одном: Армения обязана максимально воспользоваться создавшимися благоприятными условиями – во благо Армении и Арцаха.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

18.07.2017г