Правильнее учиться

Я хочу сказать несколько слов в защиту знаний и образования, а также трудолюбия и оптимизма. Если в мире есть кто-либо смертный, который смог достичь чего-то, то, чисто теоретически, это сможет сделать кто угодно. Я сейчас вряд ли смогу подняться на вершину Эвереста или сыграть на скрипке, как Сергей Хачатрян. Но я понимаю, что такие вещи не выше человеческих способностей. И те люди, которые добились значимых успехов, не имеют сверхъестественных способностей, их физические данные, включая размер и строение мозга, не отличаются от данных остальных нескольких миллиардов человек. Как рассказывает о своей игре Генрик Мхитарян: «Мяч оказался возле меня, я всего лишь поднял ногу, и вот так удалось забить гол».

Нет никакой тайны и никакого намека на божественный «дар». Когда Баха спросили, как он достиг столь высокого уровня виртуозного исполнения, он ответил очень четко: «Вы тоже можете этого достичь, если будете каждый день добросовестно упражняться, и тогда вы, как и я, начнет просто нажимать нужные клавиши в нужное время».

Конечно, есть та или иная степень естественного дара, но по-настоящему одаренные люди подчеркивают, что на первом месте находится желание и стремление учиться. Есть тысячи вещей, которые я не могу выучить в этом возрасте, но есть миллионы навыков, которым я могу выучиться, и примерно о половине этих навыков я пребываю в заблуждении, что обучение им выше моих сил. Но самым опасным заблуждением является то, что учением ничего не достичь, что все делается по знакомству и за деньги. Этот предубеждение существовало также и в советский период: «Вот смотри, ты морочил себе голову, стал научным работником. А вот глянь на этого завсклада, он едва различает буквы, но живет по запросам».

Сейчас такими «персонажами для подражания» стали олигархи. (Кстати, мне кажется, что они лучше, чем завскладами, поскольку последние попросту воровали из «доверенного» им склада, а олигархи, все же немного шевелят мозгами, чтобы разбогатеть). Но помимо этой советской и постсоветской мифологии существует реальная жизнь, где вы встречаете множество образованных людей, которые преуспели в современной Армении (например, в сфере информационных технологий) и живут благополучной жизнью. Мы знаем много учебных заведений в Европе, где учились и учатся дети из «обычных» семей.

Так что, дорогая молодежь и уже не совсем молодежь, не верьте в сказки, учитесь каждый день и при любой возможности. В XXI веке самым дорогим товаром являются знания.