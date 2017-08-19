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14:33 | Август 19 2017

Главный стратег Трампа Стивен Бэннон покинул Белый дом

Главный стратег Трампа Стивен Бэннон покинул Белый дом

Старший советник Белого дома по стратегическим вопросам, бывший руководитель правоконсервативного сайта Breitbart Стивен Бэннон вчера был уволен и в тот же день должен был покинуть Белый дом. Об этом передает Голос Америки.

«Глава администрации Джон Келли и Бэннон согласились сегодня с тем, что это будет последний день Бэннона в Белом доме», — сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Ранее эту информацию со ссылкой на собственные источники в администрации США распространил и канал CNN.

Как уточнил собеседник агентства Reuters, близко знакомый со Стивеном Бэнноном, советник президента нескаолько раз отказывался добровольно уйти в отставку.

«Бэннон заставит их уволить его, — сказал источник агентства. – Он не согласится на официальную отставку. Он продолжает работать, и сейчас работает над проектами».

Тем не менее газета The New York Times cообщила, что заявление об оставке Бэннон подал еще 7 августа. Объявить об этом должны были на этой неделе, но в администрации решили отложить обнародование этой новости из-за недавних событий в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

На этой неделе известный своими радикальными взгядами советник президента, ранее предпочитавший не общаться с прессой, неожиданно дал несколько интервью, раскритиковав позицию президента Трампа в отношении Северной Кореи.

По данным The New York Times, после отставки Стивен Бэннон намерен вернуться к работе в Breitbart News.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Международные

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