Глава МИД Германии — Эрдогану: «Это беспрецедентный акт вмешательства в суверенитет нашей страны»

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за его призывов к немецким туркам. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Dresdner Neueste Nachrichten.
«Это беспрецедентный акт вмешательства в суверенитет нашей страны», — заявил Габриэль.
«Это вмешательство Эрдогана в избирательную кампанию в Германии показывает, что он хочет настроить немецкий народ против друг друга. Я призываю граждан Германии противостоять этой попытке», — добавил министр.
Напомним, Эрдоган призвал немецких турок не голосовать за партию канцлеры Ангелы Меркель ХДС, за партию Габриэля СДПГ и зеленых, назвав их врагами Турции.
Как известно, выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября.
В Германии проживают около 1,4 млн турок.
Фото — Dresdner Neueste Nachrichten