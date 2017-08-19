Глава МИД Германии — Эрдогану: «Это беспрецедентный акт вмешательства в суверенитет нашей страны»

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за его призывов к немецким туркам. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Dresdner Neueste Nachrichten.

«Это беспрецедентный акт вмешательства в суверенитет нашей страны», — заявил Габриэль.

«Это вмешательство Эрдогана в избирательную кампанию в Германии показывает, что он хочет настроить немецкий народ против друг друга. Я призываю граждан Германии противостоять этой попытке», — добавил министр.

Напомним, Эрдоган призвал немецких турок не голосовать за партию канцлеры Ангелы Меркель ХДС, за партию Габриэля СДПГ и зеленых, назвав их врагами Турции.

Как известно, выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября.

В Германии проживают около 1,4 млн турок.

Фото — Dresdner Neueste Nachrichten