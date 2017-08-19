Эрдоган призвал немецких турок не голосовать за Меркель, Шульца и зеленых: «Все они враги Турции»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к туркам, проживающим в Германии, с призывом относительно голосования на выборах в Бундестаг. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Hurriyet Daily News.

В частности, он призвал немецких турок не голосовать за «врагов Турции».

«Я говорю всем нашим гражданам в Германии не поддерживать ни СДПГ, ни ХДС, ни зеленых. Все они враги Турции», — заявил Эрдоган.

«Предоставьте необходимую поддержку политическим партиям, которые не причастны к политике вражды в отношении Турции», — добавил он.

Как известно, выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября.

В Германии проживают около 1,4 млн турок.

Фото — Hurriyet Daily News