«Где что случается, значит, это я распорядился – пойдите и совершите? У меня есть семья, дети, я уже устал»: Рубен Айрапетян

Напомним, что 15 августа от жителя Еревана, молодого человека 1992 года рождения в полицию поступил сигнал, что 14 августа сего года, в 15:30, на трассе Севан-Ереван, неподалеку от цеха по производству мясной продукции «Бекон» повредили его автомобиль и применили в его отношении насилие.

Согласно сообщению гражданину, его с применением насилия доставили в служебное помещение действующего в Ереване кафе, где его вновь начали избивать, а спустя некоторое время отпустили.

В беседе с Aravot.am, коснувшись происшествия, где склоняется и его имя, Рубен Айрапетян сказал: «Звоните моей тетке, ее сыновьям, ее мужу. Если кто-нибудь из моих родственников негодяй, значит, я виноват? Сенсацию стряпаете, вы считаете себя умными журналистами? Где что случается, значит, это я распорядился – пойдите и совершите? У меня есть семья, дети, я уже устал».

Напомним, что согласно опубликованной в прессе информации, жестокое избиение молодого человека связывают с именем председателя Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна. В частности, «Пастинфо» написал, что молодой человек был жестоко избит группой лиц за то, что осмелился пригласить на день рождения внучку тети Рубена Айрапетяна.