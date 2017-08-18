Встреча Налбандяна и Мамедъярова на фоне беспрецедентных факторов

«У Азербайджана не осталось никаких иных рычагов влиять на ситуацию, кроме возможности, так сказать, в грубой форме нарушать режим прекращения огня. Это все связано с большими политическими рисками, и поступать так самовольным образом Азербайджану попросту не удастся. Если двуличная игра России в Минской группе не будет остановлена западными посредниками, то подобные события не исключаются», – отметил в беседе с Aravot.am ассоциированный эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян, отвечая на наш вопрос, какова вероятность того, что после публикации документа, свидетельствующего о реальном числе погибших с азербайджанской стороны в апрельской войне прошлого года, Азербайджан пойдет на новое обострение ситуации на линии соприкосновения.

На наш вопрос, как армянская сторона может использовать этот документ, г-н Меграбян ответил, что, в любом случае, документ уже получил распространение в средствах массовой информации и вызовет вопросы в азербайджанском обществе: «Это еще одно доказательство того, что произошло на самом деле, он подтверждает то, что было изложено после войны в апреле. Это дополнительное доказательство».

Коснувшись ожидаемой встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке, которая состоится в середине сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, г-н Меграбян отметил, что эта встреча состоится на фоне нескольких важных и беспрецедентных факторов. «Во-первых, это беспрецедентное совпадение позиции Армении в переговорном процессе с позицией международного сообщества. Такое совпадение есть и с позицией сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и Ирана. Совпадает в том смысле, что без стабилизации на линии соприкосновения решать в какой-либо форме вопросы и продвигать переговорный процесс вперед невозможно. В этом смысле, Азербайджан попросту находится в одиночестве», – подчеркнул Рубен Меграбян.

Политолог отмечает, что мы идем на предстоящие переговоры на фоне ухудшения отношений США и Запада. Еще одним фактором является находящая на беспрецедентно низком уровне, так сказать, миротворческая репутация России: «В настоящее время Россия, как государство, ассоциируется не с миром и миролюбием, а с войной, воинственностью и разжиганием войн».

По мнению Рубена Меграбяна, недавнее заявление американского посла Ричарда Хогланда показывает, что Соединенные Штаты намерены вернуть переговорный процесс в Венской повестке. Это связано как с отводом снайперов, так и совершенствованием механизмов мониторинга, ответственности и расследования. «Было также объявлено, в чем заключается цель. Это необходимость снизить вероятность войны в Нагорном Карабахе. Однако опасность возобновления военных действий сохраняется, а с другой стороны, условия для армянской дипломатии значительно улучшились, чтобы армянская сторона могла организовать международное давление на Азербайджан».

На наше замечание, то есть, фактически, все остальное зависит от инициативности армянской дипломатии, г-н Меграбян ответил: «Да, но не только, потому что Армения должна так действовать и с субъектами, имеющими интересы, созвучные интересам Армении. Во всяком случае, таким субъектом не является Россия. Я имею в виду США, Францию и европейских партнеров».

Рубен Меграбян считает очевидным одно, что Армения ни в коем случае не должна соглашаться на какое-либо обсуждение вопроса на российской площадке, и такие попытки будут точно предприниматься. Москва попытается также и вывести процесс из формата трехстороннего сопредседательства Минской группы, чтобы перевести в плоскость российско-азербайджанской сделки за счет армянских интересов.