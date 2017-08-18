Сопредседатели МГ ОБСЕ работают над организацией встречи Саргсян-Алиев: Мария Захарова

Сопредседатели Минской Группы ОБСЕ работают над подготовкой очередной встречи президентов Армении и Азербайджана. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Радио Азатутюн.

«С этой целью в июле этого года они провели переговоры в Брюсселе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», — сказала Захарова, добавив, то консультации будут продолжены «на полях» очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября и по их итогам будет сделано соответствующее заявление.

«Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и создать условия для продолжения переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования», — сказала официальный представитель МИД РФ.