Анкара «намерена подписать таможенное соглашение» с ЕАЭС: министр экономики Турции

Турция намерена подписать таможенное соглашение с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС), заявил министр экономики Турции Нихайт Зейбекчи на выставке в Измире в пятницу, передает РИА Новости.

«У нас есть предложение, чтобы Турция начала переговоры с Евразийским экономическим союзом о подписании таможенного соглашения, не нарушая соответствующего соглашения с ЕС, Турция хочет наладить и другое сотрудничество с ЕАЭС», — сказал Зейбекчи, выступая на пленарной сессии «Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере».

Он добавил, что рост товарооборота между РФ и Турцией в прошлом году на 30 процентов — это «только начало».

«Есть многие сектора сотрудничества — нефтехимия, сельское хозяйство и другие, — которые покажут нам новый потенциал. Соглашение о свободной торговле между РФ и Турцией приведет к новому уровню партнерства. Это соглашение включит и инвестиции», — отметил Зейбекчи.