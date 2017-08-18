Доклады об обстрелах пограничных сел Армении со стороны ВС Азербайджана за 8 месяцев 2017г обобщены и переданы в международные структуры

Офис Защитника прав человека Армении (ЗПЧ) обобщил все сведения относительно обстрелов азербайджанскими вооруженными силами армянских пограничных сел Чинари, Воскепар, Баганис, Воскеван, Коти и Барекамаван Тавушского марза, полученных с января нынешнего года по настоящее время в результате мониторинга.

В частности, подведены итоги по фактам обстрелов, совершенных азербайджанскими вооруженными силами, во время которых целью становилось гражданское население и, соответственно, нанесение им ущерба, при этом раскрыты характер и закономерность зарегистрированных нарушений.

Полученные результаты отправлены в международные структуры и международные правозащитные организации.

В настоящее время проводятся подготовительные работы по организации международных встреч и обсуждений, которые позволят сделать предметом обсуждений все представленные в этих специальных докладах факты.