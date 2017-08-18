Раскол между президентом Трампом и его партией рассматривается как беспрецедентный

Раскол между президентом Дональдом Трампом и его собственной партией в очередной раз углубился, когда Трамп публично раскритиковал двух сенаторов-республиканцев, а другой сенатор от его партии поставил под вопрос уравновешенность и компетентность президента. Об этом передает Голос Америки.

Объектами критики президента на этот раз стали сенаторы Линдси Грэм из Южной Каролины и Джефф Флейк из Аризоны.

Грэм, в прошлом баллотировавшийся в президенты, обвинил Трампа в разжигании напряженности в обществе своими комментариями о расовых протестах в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния.

«Ищущий рекламы Линдси Грэм ложно заявил, будто я сказал, что между ККК, неонацистами и белыми националистами существует моральная эквивалентность», – написал Трамп в своем «Твиттере», назвав такую характеристику «отвратительной ложью».

Флейк, состоящий в Юридическом комитете Сената, вызвал гнев президента, написав в своей новой книге, что республиканцы, поддавшись трамповской «политике злобы», предали свои принципы.

Трамп в «Твиттере» фактически поддержал противника Флейка на праймериз 2018 года, заявив, что у нынешнего сенатора «слабые позиции по вопросам границ и преступности» и он не приносит никакой пользы в Сенате.

По мнению некоторых, твиты и недавние заявления Трампа красноречиво демонстрируют состояние отношений между президентом и Республиканской партией, основанной в 1854 году.

Что наиболее примечательно, Трамп оказывается все больше изолирован от лидеров Конгресса, где обе палаты контролируют республиканцы.

Выступая в четверг в деловом клубе Чаттануги в своем родном штате Теннесси, сенатор-республиканец Боб Коркер призвал к «радикальным переменам» в Белом доме во избежание «большой беды».

«Президент пока не смог продемонстрировать ни уравновешенность, ни компетентность, которые ему нужно проявить, чтобы добиться успеха», – сказал Коркер.

Ни один из конгрессменов-республиканцев не выступил по телевидению в защиту реакции Трампа на расовые беспорядки.

«Раскол между президентом и Республиканской партией не похож ни на один известный мне пример в американской истории», – отметил адъюнкт-профессор Университета Пеппердайна Тед Макаллистер.

По словам историка, один из первых президентов США Джон Адамс, а также его сын президент Джон Куинси Адамс, «сталкивались с серьезными вызовами со стороны своих партий, которые помешали им добиться больших результатов в чем бы то ни было», а у президента Эндрю Джонсона был похожий опыт с Конгрессом во времена Реконструкции, однако «эта параллель не слишком сильна».

Макаллистер, часто выступающий с лекциями о консерватизме в США, считает, что Трампа привели к власти люди, хотевшие аутсайдера, но не имевшие выбора среди кандидатов от третьих партий.

«Республиканской партией по-прежнему заправляют те, кто верит в старую идеологию 1980-х годов, и чьи собственные интересы связаны с институциональной матрицей, политикой и политическим устройством, возникшими во время этой новой эпохи глобализации, – отмечает историк. – Республиканская партия в настоящий момент не способна отойти от этой связи, так что она, в силу своих особенностей, устроена таким образом, что не может не отвергать бунтаря».

Некоторые политические обозреватели убеждены, что Трамп не может и не станет меняться, и это может привести к серьезным последствиям как для него, так и для партии.

Фото — Голос Америки