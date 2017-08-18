«У меня была цель раскрыть ту ложь, что в апрельской войне они якобы одержали победу»: Грант Мелик-Шахназарян

«Публикуя документ, я преследовал одну четкую цель – раскрыть ту ложь азербайджанской пропагандистской машины, утверждающей, что в апрельской войне они якобы одержали победу, и сейчас могут навязывать свою волю за столом переговоров», – так обосновал в беседе с Aravot.am политолог Грант Мелик-Шахназарян причину публикации документа, в котором приведены свидетельства бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, полковника Исы Садыгова, о потерях, понесенных Азербайджаном во время апрельской войны.

На наш вопрос, что может дать публикация документа для разрешения конфликта, не настроит ли это Азербайджан на эскалацию ситуации на линии соприкосновения, политолог ответил: «Давайте признаем, что ситуация на передовой остается напряженной с лета 2014 года. Лидеры Азербайджана давно руководствуется этой тактикой: администрация Алиева воспринимает напряженность на передовой как ресурс политической власти. Они угрожают войной не только армянским государствам или международному сообществу, но и собственному населению. И это та их политика, которая, как правило, осуществляется последовательно и мало подчинена внешнему воздействию. Вместе с этим, я бы никогда не советовал обуславливать наши действия угрозой противника обострить ситуацию на передовой. Нельзя позволять, чтобы Азербайджан вводил в заблуждение международное сообщество и ложной пропагандой решал политические вопросы. Думаю, что опубликованное письмо дает ответы на многие вопросы».

На наш вопрос, какие последствия могут иметь утверждения, что в общественном восприятии Азербайджана происходят стремительные перемены, какие перспективы это сулит – рост агрессии в этой стране или положительные подвижки в вопросе разрешения конфликта, господин Мелик-Шахназарян ответил: «Трудно конкретно говорить, как отреагирует администрация Алиева на внутренние вызовы. До сегодняшнего дня мы видели только преследование и насилие. А также неадекватные, не соответствующие ситуации решения. Власти Азербайджана угрожают и армянской стороне, и международному сообществу. Сегодня администрации Алиев эта война очень нужна хотя бы для восстановления потерь в апрельской войне. Но они понимают, что желания и возможности не совпадают и вынуждены удовлетворяться провокациями на границе и распространением лживых пропагандистских тезисов».