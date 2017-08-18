Испанские полицейские убили пятерых подозреваемых, предотвращен второй теракт

Испанская полиция в ходе спецоперации в Камбрильсе на юге Каталонии застрелила пятерых подозреваемых и предотвратила второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне, передает ВВС.

Нападавшие ранили семерых человек, включая полицейского.

Очевидцы сообщали о стрельбе в районе порта Камбрильса — небольшого приморского городка к юго-западу от Барселоны, популярного среди туристов.

Полиция утверждает, что ситуация в городе под контролем, но призывает жителей проявлять осмотрительность.

Общее число участников нападения до сих пор неизвестно.

Как сообщают испанские СМИ, нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы, по всей видимости в попытке воспроизвести совершенное за несколько часов до этого нападение в Барселоне.

В четверг по меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение, хотя эксперты призывают воспринимать подобные заявления ИГ с осторожностью.

По информации испанских СМИ, полиция обнаружила подозреваемых в районе порта Камбрильса.

После небольшой погони фургон с подозреваемыми опрокинулся, пишет La Vanguardia. Те попытались выбраться из него, после чего полиция открыла по ним огонь.

Сейчас ситуация в Камбрильсе находится под контролем, говорят в полиции.

Как заявил главный прокурор Испании Хавьер Сарагоса, нападавшие в Барселоне и Камбрильсе ранее за совершение преступлений, связанных с терроризмом, не привлекались.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

По подозрению в совершении нападения в Барселоне задержаны двое — марокканец и житель Мелильи — испанского анклава в Северной Африке. Ни один из них не был водителем минивэна, который сумел скрыться.

По информации агентства Рейтер, был также задержан третий подозреваемый в городе Риполь.

Теракт в Барселоне стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.

АНАЛИЗ: Тревожная тенденция

Гордон Корера, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Барселона пополнила список европейских городов, испытавших на себе ужасные последствия автомобильного нападения на туристическую достопримечательность или иную незащищенную, «мягкую» цель.

Год назад в Ницце мишенью стали празднования Дня взятия Бастилии, затем была рождественская ярмарка в Берлине. Затем были нападения в Париже и Стокгольме. В Лондоне объектами нападения с помощью легковых автомобилей и грузовиков происходили в Вестминстере, на мосту через Темзу и в Финсбери-парке.

В Британии у наиболее заметных объектов, которые могли бы привлечь внимание террористов, устанавливаются новые защитные заграждения в попытке минимизировать риски, а также ведутся разговоры о введении проверки личности тех, кто арендует фургоны.

Однако британские спецслужбы — так же как и их коллеги по всей Европе — прекрасно отдают себе отчет в том, насколько ограничены их возможности по выявлению и пресечению угрозы подобного характера.

Орудия для совершения таких преступлений всегда под рукой, и у преступников нет необходимости в тренировке, координации или планировании. Это означает, что исполнители оставляют не так много возможностей для спецслужб своевременно раскрыть их намерения.

Хоть группировка, называющая себя «Исламским государством» и распространила заявление, утверждающее, что ее «солдаты» осуществили нападение в Барселоне, пока нет ясности в том, имели ли исполнители прямую связь с ней или же просто были воодушевлены ее призывом к действию. Подобные заявления чаще указывают на второе.

Как бы то ни было, власти в любом случае будут готовиться к дальнейшим атакам схожего характера в обозримом будущем.

Фото — ВВС