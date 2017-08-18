Повестка выхода Армении из ЕАЭС — «искусственная»: Эдуард Шармазанов

Вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов официально не слышал и не видел ничего, свидетельствующего о готовности оппозиционной фракции «Елк» выступить с законодательной инициативой касательно выхода страны из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом он заявил вчера на брифинге после заседания Исполнительного органа РПА под руководством президента Армении Сержа Саргсяна.

По словам Э. Шармазанова, в составе Блока «Елк» есть по меньшей мере одна партия, которая ни в предвыборный, ни в поствыборный период официальной позиции на сей счет не озвучивала, – это «Гражданский договор».

Напомним, в состав блока «Елк» входят партии «Республика», «Просвещенная Армения» и «Гражданский договор».

Шармазанов отметил, что это внутренняя проблема блока «Елк». «Что касается нашей позиции, то мы не можем поддерживать данный подход. Считаем членство Армении в ЕАЭС оправданным и эффективным. Предлагаем нашим коллегам выступать не с позиций приоритетности эмоций и внешнеполитических вкусов, а аргументировано. Если бы мы не вступили в ЕАЭС, то где должны были продавать овощи, помидоры, огурцы из Армении? В Париже что ли? Не вступи мы в ЕАЭС, неужели должны были сбывать армянский коньяк во Франции и Великобритании?» – сказал Шармазанов.

Э. Шармазанов не исключил, что осенью будут опубликованы результаты, относительно достижений Армении в рамках сотрудничества с ЕАЭС, о том, что дало республике членство в данном интеграционном объединении.

«Мы считаем это искусственной повесткой в политической жизни Армении. В конце концов, членство Армении в ЕАЭС получило поддержку не только РПА. Данное решение было одобрено большинством представителей оппозиции в парламенте», – отметил он.

Он также добавил, что «за» проголосовали депутаты от «Процветающей Армении», «Армянского национального конгресса» (АНК), а от «Наследия» – Рубен Акобян.

По словам Э. Шармазанова, на сегодня «не только политические силы, но и большинство общественности выступает за членство Армении в ЕАЭС».

По его словам, членство в ЕАЭС не означает, что Армения не может успешно развивать отношений с другими странами и союзами, в том числе и с ЕС.