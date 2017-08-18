МО Израиля начало расследование по делу компании, продавшей беспилотники Азербайджану: «Жоховурд»

У израильских властей есть сомнения в том, что компания Aeronautics Defense Systems нарушила договоренности, и руководство компании, продавшее беспилотные летательные аппараты Азербайджану, испытала их на армянских позициях.

Хотя эта компания категорически опровергла данные сведения, министерство обороны Израиля начало расследование.

Израильский военно-политический и международный эксперт Яков Кедми в беседе с нами сказал: «Детали в связи с этим делом обычно не публикуются, однако, как правило, разрешение на продажу, особенно в случае конфликтных зон, предоставляется при условии, что не дается разрешение на участие в каком-либо испытании продаваемого оружия. Конечно, такие инциденты могут негативно повлиять на отношения как с армянской, так и с азербайджанской стороной, и именно поэтому сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, что на самом деле произошло».

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